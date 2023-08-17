الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكنيسة" تكشف كواليس زيارة البابا تواضروس إلى المجر وأوروبا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يستعد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لزيارة المجر ودول أوروبا وألمانيا.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان، إن البابا تواضروس الثاني يبدأ الأسبوع المقبل زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

وتابع: “يلتقي قداسة البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك”.

وواصل: “من المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراة الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها، وتتضمن زيارة البابا أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة".

في سياق آخر، قالت مصادر كنسية إن الكنيسة الأرثوذكسية بالمهجر تتأهب لتنظيم مؤتمر شباب القبطي بأوروبا في دير السيدة العذراء وأبي سيفين بألمانيا، في الفترة من 25 لـ27 أغسطس 2023 وذلك في دورته الأحدث والتي تنطلق خلال أغسطس الجاري.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤتمر الشباب الأوروبي والذي يعقد في ألمانيا وذلك خلال زيارته التى تبدأ خلال الأيام المقبلة إلى المجر وأوروبا.

وتابعت، أنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر إلى جانب البابا الأنبا دميان أسقف شمال ألمانيا والأنبا موسى أسقف عام الشباب.

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