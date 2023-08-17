الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تنظم برنامجًا تدريبيًا عن الممارسات الجيدة للتصنيع للفنيين

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي عن الممارسات الجيدة للتصنيع للفنيين "المستوى الأساسي".

ويهدف البرنامج التدريبي للتعريف المبدئي باشتراطات التصنيع الجيد ونظام الجودة بمصانع الأدوية طبقًا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين، لضمان تأهيل العمال والفنيين للعمل بتلك الاشتراطات والمعايير المتبعة عالميًا. 

وأفادت الهيئة بأنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الأحد 27 أغسطس الجاري، ولمدة أربعة أيام تدريبية منفصلة بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي مقدم لممثلي مصانع الأدوية من العمال والفنيين، ويبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء 23، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

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الدواء برنامج تدريبي الممارسات الجيدة اشتراطات التصنيع الجيد نظام الجودة مصانع الأدوية

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