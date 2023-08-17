جامعة برج العرب التكنولوجية توضح أحقية الطلاب فى التسجيل بالنقابات العمالية

أصدرت جامعة برج العرب التكنولوجية، بيانًا، مساء اليوم، لتوضيح ما تردد حول طبيعة الدراسة بالجامعة، حيث أوضحت أن "برج العرب التكنولوجية" هي جامعة مصرية حكومية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنشأت بقرار رقم 72 لسنة 2019، لدعم وتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي، وإعطاء فرصة لطلاب المدارس الفنية وخريجي المؤهلات المتوسطة لاستكمال دراستهم الجامعية للحصول على درجة البكالوريوس المهني وأيضًا الماجستير المهني والدكتوراة المهنية.

وحول أحقية طلابها للالتحاق بالنقابات العامة تؤكد الجامعة، أنه جاري إنشاء نقابة لكل خريجي الجامعات التكنولوجية كلً على اختلاف تخصصه، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم الفني وخريجيه، وتسعى إلى الاستفادة من كوادره البشرية في كافة مؤسساتها ونقاباتها.

ولهذا توضح الجامعة لطلابها، أن الجامعات التكنولوجية تختلف في طبيعتها عن الجامعات الصحية والطبية، إذ أن خريج الجامعات التكنولوجيا يعملون في المجالات الصناعية المختلفة كأخصائي تكنولوجي، بينما يعمل خريج القطاعات الطبية كممارسين للمهن الطبية والصحية، وهو ما تسعى الدولة اللي تحقيقه من تكامل بين القطاعات المختلفة.

وتؤكد الجامعة أن اختلافات الكليات عن بعضها البعض، والفصل بين القطاعات لا يؤثر على قيمة شهادة التخرج، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الجامعات تمنح شهادات أكاديمية وبعضها يمنح شهادات مهنية، والتعليم الفني هو تعليم مهني في المقام الأول.

وتجيب الجامعة عن تساؤلات الطلاب حول مصيرهم بعد التخرج، وتوضح بأنها لم تخرج أي دفعة حتى الآن، حيث بدأت الدراسة بها في العام الماضي في أكتوبر 2022 كأول دفعة، كما أن الشهادة التي يحصل عليها الطلاب شهادة بكالوريوس معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا تعوق فرص عمل الخريجين فيما بعد، على العكس تمامًا تؤمن الجامعات التكنولوجية فرص عمل لطلابها بعض التخرج في مصانع وشركات ومؤسسات صناعية مختلفة التخصصات.

وأهاب الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، بطلاب الجامعة وطلابها الجدد، عدم الانسياق وراء ما تثيره الأخبار من جدل، والرجوع إلى الجامعة في حال كان لديهم أي استفسار أو تساؤل.

وتوجهت الجامعة بالشكر والتقدير لأولياء الأمور والطلاب على ثقتهم بالجامعة واختيارها لتكون البيئة التعليمية المناسبة لاستكمال دراستهم الجامعية.