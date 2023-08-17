ضبط جراج مخالف للاشتراطات الصحية في رأس البر بدمياط

وجهت د.منال عوض، محافظ دمياط بسرعة التحقق من استخدام جراج بشارع ٩٧ بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات "حمص الشام"، ما أدى إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة، بجانب وجود حشرات وقوارض بالجراج.

وتوجهت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر ومديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى وتبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير 2 محضر جنحة صحية وإعدام 30 كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت د.منال عوض شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الاطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المدينة.

وعقدت محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع د.خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك لمناقشة المخطط العام لمشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بفارسكور بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

تناول الاجتماع استعراض نتائج الدراسات التى تم إعدادها للمشروع فيما يتعلق بالدراسه الخاصة بالتربة والموقع وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية وأيضًا تقييم الأثر البيئى والاجتماعى.

كما ناقشت المحافظ آلية العمل بالمشروع لتحقيق المعالجة المتكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة بصورها المختلفة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تتضمن مدفن صحى للتخلص من المخلفات الخطرة ووحدات تدوير المخلفات بأنواعها ووحدة لإنتاج الغاز وأخرى لإنتاج الطاقة في دمياط الجديدة.