خبير اقتصادى يكشف أهمية المنطقة اللوجيستية فى السلوم

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مطروح، مؤكدًا أنه يوجد اهتمام كبير من الرئيس بالجانب الغربي من الدولة المصرية ولقائه مع أهالي مطروح وسيوة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة الأولى المصرية، أن الحديث تطرق للعديد من مشروعات التنمية والتنمية المستدامة، ومن أهمها المنطقة اللوجيستية وهي 300 فدان تقريبًا وأكثر إلى جانب منفذ السلوم، مؤكدًا أن المحافظة ستتحول من زراعية إلى اقتصادية، بالإضافة إلى كونها سياحية، مما يؤدي لزيادة الموارد العامة للدولة وجذب العديد من الاستثمارات، والرئيس تطرق في حديثه لعدد من المحاور المهمة في كيفية الاتجاه ناحية الجانب الغربي حتى حدود مصر مع ليبيا بالقطار السريع.

توجهات بأن يكون هناك استثمارات زراعية بمطروح

وتابع: أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأن يكون هناك كهرباء في كل مطروح رغم التحديات والصعوبات وكذلك المياه رغم أن المحافظة من أكبر المحافظات في جمهورية مصر ومساحتها 166 كيلو متر مربع، وهناك توجهات بأن يكون هناك استثمارات زراعية.