قناة الناس| أمين الفتوى: الأخذ بالأسباب سنة وأمر هام في الحياة (فيديو)

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج “مع الناس” المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ من أعظم عبادات القلب، هى عبادة التوكل، وهي الترجمة المختصرة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها أنني أتبرأ من أن لى قوة خاصة وأن كلّي من الله وبالله، وأن المؤثر الحقيقي والفاعل الحقيقى للكون هو الله تعالى.

وتابع: "لا تدع قلبك معلق بالأسباب تعلق يحجبك عن مسبب الأسباب، الأخذ بالأسباب مهم جدا، والأهم من ذلك إن الأسباب مجرد علامات يحدث عندها الأثر، أنت تأخذ الدواء ليس ليشفيك، لكنه سبب والله يشفيك، الله جعل قانون الكون مبنى على الأسباب، وبالتالى لازم نأخذ بها نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب ".

وأوضح: "الكسب والحركة والسعى سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والتوكل حاله، وهذا معناه إن خير من عرف الله وهو سيدنا محمد، كان يأخذ بالأسباب، وكان قلبه متعلق بالله، وبالتالى سنته العملية الأخذ بالأسباب، ومن ترك السعى والأسباب طعن فى سنة النبي صلى الله عليه وسلم".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



