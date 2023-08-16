الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسس "عطلانة" لـ"الفرصة": نساعد فى حل أعطال السيارات على الطرق

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق أحمد حسن، مؤسس شركة "عطلانة" فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال حسن خلال تحدي الدقيقة الواحدة أمام لجنة التحكيم، إن تطبيق "عطلانة" يتيح خدمة حل أعطال السيارات والفني يصل إلى السيارة في خلال من 45 إلى 60 دقيقة ويحل المشكلة.

وأضاف: "لو مش فاضي وعاوز تعمل صيانة لسيارتك الفريق بيجيلك سواء تحت شغلك أو تحت بيتك، نحاول نساعد كل شخص مش فاضي يعمل صيانة لسيارته".

ويحصل الفائز على شيك بقيمة ربع مليون جنيه من شركة إنرشيا للتنمية العقارية ويصعد للنهائيات للمنافسة على جائزة مالية كبرى من بنك CIB بالإضافة إلى حملة إعلانية مجانية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية، والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي شركة عطلانة تطبيق عطلانة

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