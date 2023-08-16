الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل شاب وإصابة آخر بطلق ناري فى مشاجرة بالزيتون

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالزيتون، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل شاب وإصابة آخر بطلق ناري بسبب مشاجرة نشبت بينهما، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شابين مصابين بطلقي ناريين "بفرد روسي" توفي أحدهما قبل الوصول للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الضحية والمصاب وصديقهم المتهم بسبب خلافات نشبت بينهما.

 قام المتهم بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبهما مما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بالاستعلام عن المصاب وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

الزيتون حبس عاطل قتل شاب طلق ناري مشاجرة

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