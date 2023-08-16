الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثمان "كمسري" قتل في مشاجرة بالمنوفية

المجنى عليه
المجنى عليه

انتهى الطب الشرعي، من أعمال فحص جثمان كمسري شاب قتل على يد صاحب مقمورة خشب وأولاده الثلاثة، بسبب خلافات الجيرة بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأصدرت جهات التحقيق قرارا بدفن جثمان الكمسري المقتول على يد صاحب مقمورة الخشب وأولاده بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون، بعد سماع أقوال أسرته وشهود العيان، والمتهمين.

وجرى التحفظ على المتهمين، على ذمة التحقيقات التي تجريها، جهات التحقيق بأشمون، في الواقعة التي أثارت حزنا بين الأهالي وخاصة أن المجني عليه توفي تاركا 3 أطفال صغار، وطالبت أسرته بالقصاص العادل.

وتمكنت مباحث مركز شرطة أشمون التابعة لمديرية أمن المنوفية من القبض على 4 أشخاص من عائلة واحدة مقيمين قرية الكوادي وذلك عقب تسببهم في وفاة شخص إثر نشوب مشاجرة بينهم لخلافات على الجيرة.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغا بمصرع شاب خلال مشاجرة بقرية منيل العروس التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للتحقيق في الحادث.

واستدعت جهات التحقيق شهود العيان وأسرة المجني عليه لسؤالهم في الواقعة وسط حالة من الحزن بين الأهالي، عقب الحادث، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث مركز شرطة أشمون للتحقيق في الحادث حيث تبين أن القتيل يدعى ع، ا، ا 33 عام مقيم قرية منيل العروس دائرة المركز بطعنة سلاح أبيض، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تمهيدا لنقله لمقر الطب الشرعي بشبين الكوم، لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

كما تمكنت  مباحث مركز أشمون من القبض المتهمين في القضية على كلا من" س، ج، م،" البالغ من العمر 60 عام فلاح  و"م، س، ج،  30 سنة عاطل والمتهم الثالث" ع، س، ج، م" 27عام والمتهم الرابع" م، س، ج، 25 عام مقيمين قرية الكوادي بسبب نشوب خلاف بينهم وبين المجنى عليه لخلافات الجيرة.

إثر نشوب مشاجرة أشمون بمحافظة المنوفية التحفظ على المتهم الطب الشرع بمحافظة المنوفية بسبب خلافات الجيرة

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