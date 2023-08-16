إعلامي: الرئيس السيسي تحدث مع أهالي مطروح مثل العائلة

علّق الإعلامي محمد شردي، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني، قائلًا إن الرئيس كان حريصًا كالعادة على الجلوس والتحدث مع مشايخ القبائل مثل العائلة.

وأضاف شردي عبر برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "اللقاء كان مليئًا بالمناقشات، وما لاحظته إن الرئيس السيسي يحفظ أسماء الناس" مشيرًا إلى أنه ليس من العادة إذا كنت كرئيس دولة تحفظ أسماء 3 أو 4 أشخاص أن تحفظ أسماء 40 أو 50 شخصية يجلسون معك.

وتابع: "اللقاء كان عبارة عن مناقشات بين المواطن عبد الفتاح السيسي الذي يشغل منصب رئيس الدولة ويجلس يتحدث معهم وكأنهم يعرفهم منذ سنوات، لنكتشف أنه بالفعل يعرفهم وأصبحوا من كبار مشايخ القبائل".