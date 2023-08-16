الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصريون يسيطرون على نتائج اليوم الثاني لمنافاسات الأشبال في البطولة العربية للجودو بالعلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو للعلمين

شهدت منافسات الأشبال في البطولة العربية للجودو، التي تقام بمدينة العلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري، ندوة وحماس وقوة  بين اللاعبين، وظهور مصري مميز، في ظل الإشادة القوية بالتنظيم الرائع للبطولة، وإبهار مصر للعالم العربي، بما تقدمه لليوم الثاني على التوالي، من رقي وإبهار لضمان نجاح هذه البطولة .

نتائج اليوم الثاني لمنافاسات البطولة العربية للجودو بالعلمين 

فازت آلاء السيد بذهبية وزن 63 كجم، وحصدت الفضية مريم إبراهيم، فيما توجت مريم زهيري بالبرونزية، وحصد عبد الرحمن صفوت برونزية وزن 55 كجم على حساب زميلها عمر السيد، وحصل عبد الله الحلبي، لاعب فريق هليوبوليس، على البرونزية الثانية في وزن 55 على حساب عاصم الضو، لاعب الوطن الليبي.

كما حصلت سلوى جمال على الميدالية البرونزية في وزن 55 كجم، وشادي ياسين على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 34 كيلو، فيما توج أدهم مدبولي بالميدالية الفضية بعد حصوله على المركز الثاني في الوزن ذاته، واحتل عبد الجليل الشمري المركز الثالث، وحصد هشام أحمد ذهبية وزن 42 كجم على حساب الكويتي عبد الوهاب العزمي.

وواصل أبطال مصر تألقهم بعد تتويج علي حافظ ذهبية وزن 50 كجم على حساب اليمني يوسف علي، وحصل إسماعيل يحيى، لاعب نادي هليوبوليس، على الميدالية الذهبية في وزن 46، بعد الفوز على عمر محمد، لاعب المشروع القومي للناشئين، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير التي تواجدت بالصالات، في فرحة كبرى اختتمت بها منافسات المرحلة الأولى لليوم الثاني للبطولة.

وحققت أيتن جمال الدين المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما توجت نيجار بالمركز الثاني والفضية، وفي المركز الثالث توجت العراقية فاطمة عبد الواحد بالميدالية البرونزية.

وتوجت رحمة أحمد، لاعبة المشروع القومي للناشئين، بالميدالية الذهبية في منافسات 57 كيلو، بعد الفوز على لامارا السيد محمد، لاعبة الاتحاد السكندري، وفي منافسات وزن تحت 52 كجم بنات أشبال فاز ثنائي جزائري بأول مركزين؛ إذ حققت ماريا لشاني الميدالية الذهبية، بينما توجت أنفال حبيشي بالميدالية الفضية، وفاز سيف الشافعي، لاعب هليوبوليس، بذهبية وزن 38 كجم، على حساب الجزائري علاء الدين صحراوي.

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البطولة العربية للجودو البطولة العربية للجودو بالعلمين المركز الأول والميدالية الذهبية بمدينة العلمين إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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