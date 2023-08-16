ختام البرنامج التدريبى الصيفي الرابع لتدريب طلاب كليات الزراعة المصرية

في إطار توجيهات وزير الزراعة السيد القصير وتحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لقطاع الأرشاد والتدريب وتحت اشراف الاستاذ الدكتور هبه فهمى محمد مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى.

قام المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى بختام البرنامج التدريبى الصيفي الرابع بعنوان " جمع البيانات وتصميم وتحليل أستمارات الاستبيان باستخدام برنامج SPSS " للتدريب طلاب كليات الزراعة المصرية ( جامعة عين شمس – معهد تعاون زراعى ) حيث اشتمل البنامج التدريبى على تعريف الطلاب المشاركين كيفيةجمع البيانات ومصادرها والوصف الاحصائى للبيانات والمتغيرات الصورية والبرمجة الخطية والانحدار البسيط والمتعدد و دوال الانتاج والتكاليف وتحليل أستمارات الاستبيان باستخدام برنامج SPSS .

وقامت الاستاذ الدكتور هبه فهمى محمد بتقيم الطلاب المشاركين فى نهاية البرنامج التدريبى الثانى وتوزيع شهادات حضور البرنامج التدريبى عليهم متمنية لهم استمرار التقدم العلمى والتوفيق