باهر المحمدى يودع زملاءه السابقين بالإسماعيلى (صور)

حرص باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي السابق والمصري الحالي، على توديع زملائه السابقين بقلعة الدراويش، عقب رحيله رسميا عن الفريق الأصفر.

ونشر المحمدي صورة تجمعه بزملائه بالفريق الأول للإسماعيلي، اليوم الأربعاء، وقام بالتقاط الصور التذكارية الجماعية مع اللاعبين والجهاز الفني للدراويش بقيادة إيهاب جلال.

كما حرص على تقديم الدعم لهم وتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد، قبل الانضمام إلى المصرى بشكل رسمي بعد دفع قيمة الشرط الجزائى.

المصري يتعاقد رسميًا مع باهر المحمدي من الإسماعيلي

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة النادي المصري، نجح في الحصول رسميًا، على خدمات باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023.

وأتمت لجنة التعاقدات بالنادي البورسعيدي صفقة مدافع الإسماعيلي، بعدما قاموا بتسديد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الإسماعيلي والبالغ قدره 20 مليون جنيه.

وقام المحمدي بتوقيع العقود مع مسئولي المصري بعقد يمتد لأربعة مواسم، بعدما أنهى مجلس المصري الاتفاقات مع مسئولي الإسماعيلي.

تعد صفقة باهر المحمدي هي الرابعة التي ضمها المصري، بعد التعاقد مع الثلاثي ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية مع إسلام المزين مدافع النسر البورسعيدي، إضافة إلى سمير فكري لاعب فريق الداخلية، وكذلك محمد الشامي لاعب الإسماعيلي.

باهر المحمدي

باهر المحمدي في صورة جماعية مع لاعبي الإسماعيلي

باهر المحمدي مع إيهاب جلال