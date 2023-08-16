الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يلتقى أهالى مطروح والسلوم وسيدى برانى ويدير حوارًا معهم

الرئيس السيسي يلتقي
الرئيس السيسي يلتقي أهالي مطروح

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وأدار حوارًا معهم، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقى التحية على المواطنين وسط استقبال شعبي حافل من أهالي السلوم ومطروح وسيدي براني، وذلك بعدما تفقد محور الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة السلوم في محافظة مطروح، وأجرى جولة تفقدية والتقى عددًا من أهالي المدينة.

الرئيس السيسي السلوم مطروح سيدى براني زيارة الرئيس السيسي

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