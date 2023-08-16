الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية يزور "المصرية اليابانية"

وفد جامعة الدول العربية
وفد جامعة الدول العربية

استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وبرفقتها وفد يضم الدكتور فراج العجمي، مدير منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، وأسامة زكريا هشام ممثل إدارة الثقافة وحوار الحضارات بجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين من السفارة اليابانية وهيئة الجايكا.

وأعرب الدكتور عمرو عدلي، في بداية اللقاء، عن سعادته بزيارة السفيرة هيفاء أبوغزالة والوفد المرافق لها للجامعة المصرية اليابانية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى والثقافى بين الجامعة اليابانية وجامعة الدول العربية، وللتعرف على مميزات النموذج الياباني في التعليم، حيث تقدم الجامعة تعليمًا بمواصفات عالمية وتؤهل الخريجين للاستحواذ على فرص العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء نشأة الجامعة، موضحًا أنها بدأت منذ عام 2010 باستقبال طلاب الدراسات العليا، وكيف تطورت لتقدم برامج البكالوريوس، مشيرًا إلى تمتع الجامعة بشراكة مصرية يابانية على كل المستويات الأكاديمية والبحثية.

وأوضح "عدلي" أن مجلس أمناء الجامعة يضم عشرة أعضاء مصريين، وعشرة أعضاء يابانيين من الشخصيات المرموقة من مصر واليابان، وبرئاسة السفيرة فايزة أبوالنجا، لافتًا إلى أن رئيس الجامعة له ثلاثة نواب، حيث يشغل البروفيسور الدكتورهاشيموتو شوجي منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية والإقليمية، والدكتور توشيو فوكودا منصب نائب رئيس الجامعة للبحث الأكاديمي، والدكتور سامح ندا منصب نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية.

كما استعرض رئيس الجامعة البرامج الأكاديمية المتميزة بكليات الجامعة وتعاون الجامعة الوثيق مع الجهات الصناعية وإنجازات الجامعة، حيث حصلت على أفضل جامعة في مؤشرات براءات الاختراع، حيث تم التقدم لتسجيل 90 براءة اختراع، كما حصدت حاضنة الجامعة جائزة الحاضنة المتميزة من المجلس الدولى للصناعات الصغيرة بواشنطن.
من جهتها؛ أشادت السفيرة هيفاء أبوغزالة، بالتجربة اليابانية فى التعليم بالجامعة اليابانية، وتميز الجامعة فى البحث العلمى، كما أبدت إعجابها بتصميم الحرم الجامعى، مشيدة بالتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة المتاحة بالمعامل وكذلك بالبيئة الأكاديمية المريحة للطلاب.

في ختام الزيارة، قام أعضاء الوفد بجولة في المقر الرئيسي للجامعة زاروا خلالها بعض مراكز التميز مثل معمل الجرافين والكيمياء والطاقة، وتمت زيارة قاعات الرسم والمكتبة الرئيسية، حيث تم شرح النظام الخاص بالمكتبة.

كما زار الوفد المقر الثانوي للجامعة، وقام بجولة في الفندق ومباني السكن والملاعب الرياضية المتعددة الخاصة بالطلاب ومبنى الأنشطة الذى يضم حمام سباحة وصالة جيمنازيوم وملعب إسكواش.

الجامعة المصرية اليابانية جامعة الدول العربية التعاون العلمي والثقافي شراكة مصرية يابانية البحث العلمي

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