توريد 535994 طن قمح لشون وصوامع الشرقية حتى اليوم

أعلنت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت ٥٣٥٩٩٤ طنًا و٠٧٢ كيلو قمح.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحظر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يتابع بصفة يومية أعمال حصاد القمح فضلاً عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بمتابعة عملية تسليم الأقماح لمراكز التجميع والصوامع المخصصة لذلك وكذلك الاطمئنان على تذليل العقبات وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة بالدولة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.