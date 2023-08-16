الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على عاطل بتهمة إدارة ورشة تصنيع الأسلحة بالقليوبية

القبض على عاطل
القبض على عاطل

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض علي عاطل لقيامه بالاشتراك مع آخر بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ في محافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم الثاني وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ قد وردت  بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية  مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية  وبحوزته 25 فرد خرطوش.

وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الثانى فيما جري  إستهداف محل إقامة المتهم الثانى وتبين عدم تواجده وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و 3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الآخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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