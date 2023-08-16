الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بهندسة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان عن برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية المقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بحلوان أن البرنامج هو أحد البرامج المميزة بالكلية، والذى يستهدف إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة في إحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال، ويتميز البرنامج  بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية فى هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الآلات الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد واستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للآلات والشبكات الكهربية الذكية وإعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والاختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.

وتتلخص رسالة البرنامج في إكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتى مستمر مزود بأحدث التقنيات التكنولوجية فى مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية مدركًا مسئوليته الأخلاقية فى الحفاظ على البيئة ومستخدما أدوات البحث العلمي فى تنمية وتطوير المجتمع.

وتكون مدة الدراسة فى البرنامج 160 ساعة معتمدة منها 36 ساعة معتمدة فى المستوى الأعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم اجتماعية وإنسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية، بالإضافة لتدريب فى ورش الكلية لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع فى نهاية المستوى الثانى.

وتكون مجالات العمل للخريج في شركات التوليد والتوزيع الكهربي، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.

استخدام الطاقة المتجددة التقنيات التكنولوجية التكنولوجي التخصصية التقنيات البحث العلمي التكنولوجية

الأكثر قراءة

"سياحة مطروح" تشارك في المعسكر التدريبي للمجلس القومي للمرأة

أسماء مصابي حادث تصادم طريق الإسماعيلية - بورسعيد

التعليم العالى: 7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2023

متاح الآن.. خطوات الاستعلام عن حركة ترقيات الموظفين 2023 للعاملين بالدولة

مشاجرة تنتهي بـ"قتل شاب" في أشمون بالمنوفية

وكيل "رياضة الغربية": دورات تدريبية لإكساب خريجي التعليم الفني مهارات سوق العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس