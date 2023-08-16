محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء الذكية

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، وبحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة.

تأتي تلك الزيارة لبحث ومناقشة المشروعات المشاركة في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال اللقاء، أشار بشارة إلى جهود المحافظة في المبادرة منذ دورتها الأولى في عام ٢٠٢٢، مضيفًا أن المحافظة حرصت على حث الجهات التنفيذية على المشاركة في المبادرة بعدد من المشروعات، وذلك من خلال عقد لقاءات تعريفية وندوات وبرامج تدريبية تجوب كل أنحاء المحافظة.

من جهته، أكد السفير هشام بدر أن هذه المبادرة تهدف إلى الاستفادة من حلول المواطنين لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة من التغيرات المناخية.

ووجَّه "بدر" الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مُعبِّرًا عن إحساسه بالفخر بوجوده على أرض محافظة الإسماعيلية.