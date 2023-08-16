الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: "المتحدة" نجحت فى التغطية الإعلامية لكل تفاصيل مهرجان العلمين

الناقد الفني علي
الناقد الفني علي الكشوطي

أشاد الناقد الفني علي الكشوطي، بالتغطية الإعلامية لقناة "إكسترا نيوز"، لمهرجان مدينة العلمين الجديدة، مرددا: "التغطية الإعلامية المصرية متميزة، وتخدم كل الإعلاميين ليس في مصر فقط، بل الوطن العربي كله، فضلا عن الجمهور الذي لديه شغف ويريد معرفة المزيد عن تفاصيل فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التغطية الإعلامية لقناة إكسترا نيوز، مكنت كل الجمهور من معايشة الفعاليات والأنشطة المقامة ضمن مهرجان العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن قنوات المتحدة، تبذل جهودا كبيرة حيث إنها لا تقوم بالتغطية الإعلامية حول الحفلات فقط، بل أيضا كل ما يتعلق بالسياحة والاقتصاد.

وحول اختيار الفنانين للحفلات ومدى التنوع، أوضح أن حالة التنوع لم تكن فقط على مستوى الفنانين، بل كانت على مستوى فرق السيرك، وفرق الفنون الشعبية على الممشى السياحي ومسرح الشارع، الجمهور العادي مستمتع وبيتفاعل مع كافة الحفلات خاصة أنها لاتحتاج إلى تذاكر.

وأشاد الكشوطي، بقنوات المتحدة، والتي لم بتخل على الجمهور، في توصيل  الحفلات لكل الجمهور داخل بيوتهم، من خلال البث المباشر وغير المباشر لكافة الحفلات، مؤكدا أن هناك حالة من الانبهار بمدينة العلمين الجديدة من حيث البنية التحتية وتحويل المدينة من محل للألغام إلى مدينة تضم أكبر فعالية في الشرق الأوسط مما تعد أكبر دعايا للدولة المصرية.

مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة المتحدة مدينة العلمين الجديدة اكسترا نيوز

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