الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: جولة ميدانية لتعزيز علاقات العمل بالإسماعيلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة بردوان للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، والتي يعمل بها 620 عاملًا، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.. يأتي ذلك في إطار جولات المديرية لمواقع العمل والعمال والتأكد من توفير مناخ عمل آمن، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد بين العمال في مواقع العمل المختلفة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والذي يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه رافقه خلال الجولة سامية عبدالسلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله أشرف جلال مدير عام المصنع، ومنة فاروق مدير الموارد البشرية، مضيفًا أن المصنع استثمار سعودى على مساحة 8200 متر، كما توجد توسعات مستقبلية لعمل مخازن، كما أن المصنع مستوفي لنسبة الـ5% من ذوي الهمم بين عماله طبقًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة.

وأشار مدير المديرية، في تقريره، إلى التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين به، كما أنه ملتزم بتطبيق كل إجراءات السلامة والصحة المهنية، لتوفير مناخ عمل آمن ولا يوجد أي مخالفات، كما أن المصنع لديه اكتفاء ذاتي في جميع عمليات التصنيع ومنتجاته للتصدير فقط لتوكيل ملابس لأكثر من مدرسة في دول الخليج منذ عام 2018، كما أكد مدير المديرية خلال الزيارة على التوعية بأهمية المساواة بين الجنسين بين العاملين، وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية الخاصة للعاملين، وكذلك أهمية الحصول على الحقوق والواجبات التى أقرها القانون لكلا طرفي العملية الإنتاجية وتعزيزًا لعلاقات العمل فيما بينهم.

وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية اشتراطات السلامة الحد الادنى للأجور العمل

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