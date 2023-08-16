الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ياسين عاصم يصعد للدور نصف نهائي بالبطولة العربية للجودو

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو بالعلمين

نجح ياسين عاصم لاعب نادي هليوبوليس في الفوز على ياسين شريف لاعب المؤسسة العسكرية في وزن 38 كجم ليصعد إلى نصف نهائي البطولة العربية للجودو لمواجهة بطل الجزائر.

وجاء فوز ياسين عاصم بنتيجة 11/0 في مباراة شهدت منافسة كبيرة بين اللاعبين.

و شهدت المباراة إصابة اللاعب الفائز ياسين عاصم.

وبدأت المنافسات في الفترة الصباحية من التاسعة حتى الواحدة و النصف مساء ، لأوزان 34 كجم ، 38 كجم ، 42 كجم ، 46 كجم، 50 كجم، 55 كجم، على مستوى الذكور،  أوزان  كجم 52 ، 57 كجم ، 63 كجم ، 70 كجم ، 78 كجم ، فوق 78 كجم، على مستوى الإناث، حيث تقام الأدوار التمهيدية والنهائية و التتويج.

وفى الفترة المسائية تقام منافسات أوزان 60 كجم ، و 66 كجم ، و 73 كجم ، و 81 كجم ، و فوق 81 كجم ، على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث أوزان 32 كجم ، و 36 كجم ، و40 كجم ، و44 كجم ، و48 كجم  للأدوار التمهيدية و النهائية و التتويج أيضا.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام في السادسة مساء حتى السادسة والنصف الميزان الرسمي للناشئين والناشئات وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

وتأتي إقامة البطولة في مصر في ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات على أرض المحروسة بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات العالمية و لاقت إشادات كبيرة من الاتحادات القارية.

ويشارك 30 فريقا مصريا، في البطولة العربية للجودو، بمدينة العلمين الجديدة بـ 192 لاعبا ولاعبة في البطولة، التي تُقام في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، ذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي يشهد العديد من الفعاليات، منها حفلات لكبار نجوم الوطن العربي وأضخم الأحداث الفنية والرياضية.

البطولة العربية للجودو المؤسسة العسكرية هليوبوليس نهائي البطولة العربية إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العلمين

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