الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إسكان النواب" توصي بضرورة تعديل الأكواد والاشتراطات اللازمة لمكونات البناء

النائب عماد حموده
النائب عماد حموده

أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد سعد حمودة علي، بضرورة تعديل الأكواد والاشتراطات المصرية اللازمة لكل مكونات البناء وتوصيل المرافق والخدمات، وذلك بما يتناسب مع الاشتراطات والانظمة الدولية والمحلية المعتمدة للبناء الأخضر المستدام.

كما أوصت بسرعة إجراء كل التعديلات التشريعية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البناء المستدام.

وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ كل السبل اللازمة لتشجيع توجه الدولة والقطاع الخاص نحو البناء الأخضر وإنشاء المدن والتجمعات المستدامة.

وجاءت توصيات اللجنة في إطار توجه الدولة نحو البناء الأخضر وإنشاء المدن الذكية المستدامة، وكانت اللجنة قد تقدمت بطلب للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة ملف  دراسة توجه الدولة نحو البناء الأخضر وإنشاء المدن الذكية المستدامة.

لجنة الإسكان مجلس النواب تعديل الاكواد مكونات البناء التعديلات التشريعية

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