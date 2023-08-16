الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آخر مستجدات البطولة العربية للجودو في مدينة العلمين الجديدة

 البطولة العربية
 البطولة العربية للجودو

كشف مراسل قناة "دي إم  سي"، محمد سعيد، تفاصيل جديدة عن البطولة العربية للجودو في العلمين الجديدة، مؤكدا أت البطولة العربية للجودو، تم افتتاحها بالأمس وسط منافسات قوية لأوزان تحت الـ50 كيلو.

وقال خلال تغطيته الحية من مدينة العلمين الجديدة، إن هناك منافسة كبيرة بين دول عربية ومصر بالتأكيد، لافتا إلى أن إقامة البطولة العربية، على هامش مهرجان العلمين وتعد ثقة كبيرة من الدول العربية.

وأشار إلى أن الاستعدادات مستمرة في منطقة الأرينا، لاستقبال حفلات الأسبوع السادس، إذ من المقرر إقمة حفل الفنان حكيم ومحمد محسن يوم الخميس المقبل وحفل الفنانة أنغام يوم الجمعة المقبل، فيما تقام حفل للاستاند أب كوميدي علي قنديل علي قنديل يوم الخميس الساعة 9 مساء على مسرح الشارع.

ولفت محمد سعيد مراسل قناة "دي إم سي"، إلى أن  كل المنظمين لمهرجان القاهرة للدراما، على قدم وساق للتجهيز  لنسخة الافتتاح يوم 24 أغسطس، وتجهيز كافة التجيهزات اللوجيستية للمهرجان وحفل الافتتاح تحديدا، موضحًا أن يوم 18 أغسطس الجاري سيقام أكبر سباق للعربيات في الشرق الأوسط.

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