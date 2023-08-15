رئيس الإمارات يستقبل فريق عمل مؤتمر "cop28"

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تتخذ من الاستدامة نهجاً، ضمن جهودها لدعم العمل المناخي، وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي سعياً إلى إيجاد حلول عملية لتحديات تغير المناخ.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله فريق عمل الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، إن دولة الإمارات من خلال استضافتها هذا المؤتمر تؤكد دورها الراسخ في حماية البيئة، إضافة إلى العمل على تمكين الشباب والمرأة والمجتمع من الإسهام في حشد الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعو العالم إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك والشامل؛ للوصول إلى نتائج ومخرجات تعود بالنفع على العالم كله، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد أن جهود فريق مؤتمر الأطراف لتسريع العمل المناخي الفاعل تخدم البشرية جمعاء في مواجهة تغير المناخ، مضيفًا أن الحفاظ على كوكبنا وحماية الحياة فيه من أجل أجيال الحاضر والمستقبل هي مسئولية عالمية تقودها دولة الإمارات من خلال هذا المؤتمر.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات ستستثمر علاقاتها الدولية الطيبة، وتطبق نهج الحوار والتعاون والعمل بحكمة ونظرة شاملة تحتوي الجميع، سعياً إلى تحقيق التقدم الجذري المطلوب في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.