المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهم "م.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية، مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة ترامادول وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو والأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.