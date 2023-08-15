الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": توقعات لتمديد الإغلاق الجوى للأجواء السودانية

جريدة الدستور

قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إنه من المتوقع تمديد الإغلاق الجوي لمدة أكبر من ذلك؛ بسبب الأوضاع التي لا تزال مُضطربة؛ جراء تأزم الأوضاع الميدانية في الخرطوم وأم درمان والمدن المحيطة.

وأضاف مراسل القناة، أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت اليوم ارتكازًا للدعم السريع، ما أسفر عنه عدد كبير من القتلى والجرحى، مُشيرًا إلى أن هناك عمليات نزوح كبيرة من مدينة أم درمان إلى المدن المجاورة، موضحًا أن طيران الجيش السوداني يواصل عمليات استهداف واسعة لارتكازات الدعم السريع في أم درمان والعاصمة الخرطوم في عدة مواقع.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدم للسودانيين تدخل عن طريق منطقة بورتسودان والتي تقع في شرق البلاد على بعد 1000 كيلومتر تقريبًا عن العاصمة الخرطوم.

ولفت إلى أن غرب السودان يشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع، ما أسفر عن 30 قتيلًا و100 جريح تقريبًا، مضيفًا أن هناك صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى العاصمة الخرطوم، خاصة المساعدات الطبية، ما أدى إلى توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة.

وكانت أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، عن انتهاء إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران الأجنبية، اليوم الثلاثاء، باستثناء الرحلات الإنسانية، حيث أعادت فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية.

وكان الحادي والثلاثون من يوليو الماضي شهد صدور قرار من سلطات الطيران المدني السوداني بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى اليوم ١٥ أغسطس.

الخرطوم الإغلاق الجوي أم درمان مدينة أم درمان

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