الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق بطولة الجودو بالصالة المغطاة بمدينة العلمين بعد ساعات

الجودو
الجودو

أكد محمد سعيد، مراسل «دي إم سي»، استمرار الفعاليات المختلفة على الممشى السياحي بمدينة العالمين، موضحا أن هذا الاستمرار يصاحبه إعجاب شديد من قبل زوار المدينة.

“العالم علمين”

وأكد مراسل «دي إم سي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنه خلال ساعات قليلة سيتم انطلاق بطولة الجودو بالصالة المغطاة بمدينة العلمين الجديدة، وسط مشاركة لاعبين متميزين من مختلف الدول.

وأضاف أنه بدأت التجهيزات في منطقة أرينا بالعلمين الجديدة لاستقبال الحفلات التي من المفترض أن تقام في الأسبوع السادس من هذا المهرجان «العالم علمين»، ومن أبرز هذه الحفلات حفلة المطرب حكيم وأنغام.

وتابع: "فرق الفنون الشعبية تجوب المدينة والممشى السياحي لعرض هذا النوع الفني الذي يلقى استحسانا كبيرا من الموجودين".

 خدمات العلمين 

واستطرد: "يتم تقديم مختلف الخدمات للمواطنين الموجودين في الفعاليات منها استخراج البطاقات الشخصية بشكل رقمي سريع، واستخراج الرخص سريعاً، إضافة إلى الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للجميع من خلال حملة 100 مليون صحة".

وذكر أن هناك حالة من الفرحة والتفاؤل والسرور داخل قلوب المواطنين المتواجدين في العلمين الجديدة، خاصة أن المناخ في العلمين مؤهل للاستمتاع بتلك الأنشطة.

محمد سعيد مراسل دي إم سي “العالم علمين اليوم بطولة الجودوا

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