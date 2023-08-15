الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. انطلاق فترة الإعداد الأولى للنادي المصري

إعداد المصري
إعداد المصري

تنطلق اليوم الثلاثاء فترة الإعداد الأولى لفريق النادى المصرى استعدادا للموسم الجديد، والتي تستمر حتى بداية الاسبوع القادم قبل أن تبدأ فترة الإعداد الثانية بمدينة الإسكندرية، على أن يختتم الفريق فترة اعداده بالمغرب و الذي يتضمن ملاقاة الفريق لبعض الأندية المغربية القوية استعدادا لانطلاق مباريات الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم بالمران الأول للفريق الذى سيبدأ فى السادسة مساء اليوم، بملعب النادى الاجتماعى ببورسعيد تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق لاعبو القائمة الأولى، بالإضافة الى اللاعبين الجدد والذي تم التعاقد معهم مؤخرا التي تضم كل من:

حراسة المرمى:  محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاتة وأحمد سالم.

خط الدفاع: كريم العراقى وأحمد عماد، وإسلام ابو سليمة وعماد بوبكر، وعمرو موسى  ومحمد دبش وحسين السيد وعمرو سعداوى.

خط الوسط: الياس الجلاصى وحسن على وايزى اميكا وحسام جريشه وإسلام عطية وزياد فرج.

خط الهجوم: مروان حمدى وفرانك ايتوجا وعمرو المرسى.

ويغيب عن المران للإصابة اللاعب الجزائرى عبد الرحيم دغموم والذى سيخضع لجراحة بالرباط الصليبى.

يذكر أن فريق المصري، قد نجح حتى الآن في الحصول على خدمات الثلاثي ميدو جابر لاعب فريق سيراميكا كليوبترا بعد عقد صفقة تبادلية مع إسلام المزين مدافع الفريق، بالإضافة إلى سمير فكري لاعب فريق الداخلية وكذلك محمد الشامي لاعب الاسماعيلي بالإضافة الى اللاعب باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

المصرى الدوري الممتاز فترة إعداد المصري الأولى موسم 2023 2024 المصرى البورسعيدى

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