رئيس الرابطة الطبية: المتحور الجديد منتشر فى 150 دولة

قال الدكتور رائف رضا، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن المتحور الجديد انتشر في شهر يوليو الماضي ببعض دول العالم من سلالة أوميكرون.

الطفرات الجينية

وأكد الدكتور رائف رضا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن متحور أوميكرون انشق منه ٦٠٠ طفرة، وهذه الطفرات لحقت بالكثير من الحالات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المتحور الجديد منتشر في أكثر من 150 دولة، موضحًا أنه له طفرة جينية مميزة، حيث يستطيع التهرب من المناعة والأجسام المضادة.

وتابع: "هذا المتحور يهاجم الأجسام المضادة، ولهذا المواطنون الذين حصلوا على اللقاحات معرضين للإصابة بهذا المتحور".

لقاحات كورونا



واستطرد: "هذا المتحور ليس خطيرًا بالقدر الذي يتوقعه البعض ولكن يجب توخي الحذر في ذلك وبخاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة".