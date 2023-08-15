برلمانى: مخرجات الحوار الوطنى تؤكد أنه سيكون نقلة كبيرة فى الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استعداد مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة عدد من المخرجات بشأن المحور الاقتصادي للحوار الوطني يعكس الجدية من قبل القائمين على الحوار، وهذا ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالحوار، ودعمه طوال الوقت للوصول لتوصيات حقيقية تكون إضافة قوية وداعمة للملفات والقضايا المطروحة على الساحة.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات له، اليوم: "إن هناك عددا من المخرجات التي أعلن عنها المنسق العام، والتي تمثلت في توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له، وتوصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، وتوصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي".

واستكمل: من ضمن المقترحات والتوصيات أيضا دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وتحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، ومقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية، هذه المقترحات جميعها تؤكد الجدية في الطرح والعرض الخاص بالمشاكل والحلول، وتؤكد أن الحوار الوطنى سيكون نقلة كبيرة في الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.