الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تألق لافت في حصاد المحترفين بالجولة الأولى للدوريات

محمد صلاح
محمد صلاح

تألق محترفينا المصريين في الجولة الأولى بالدوريات الأوروبية، في انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

البداية مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي شارك في تعادل الريدز مع تشيلسي في قمة الجولة الأولى من البريميرليج.

صلاح بدأ أساسيًا في تشكيل الريدز لمواجهة البلوز وصنع هدف فريقه الوحيد في اللقاء، وخرج مستبدلًا بالدقيقة 77.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني في شباك تشيلسي في الدقيقة 29، قبل أن يعود الحكم للفار ويتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدوري الفرنسي تألق مصطفى محمد في أول لقاء له مع نانت الفرنسي هذا الموسم، أمام تولوز بالجولة الأولى.

مصطفى محمد بدأ أساسيًا في تشكيل نانت وتقدم مبكرًا لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 13، وخرج مستبدلًا بالدقيقة 88 من زمن الشوط الثاني.

واستطاع تولوز قلب النتيجة على نانت ليفوز بهدفين لهدف.

وفي تركيا شارك محمود حسن “تريزيجيه” في فوز طرابزون سبور على أنطاليا سبور بهدف نظيف، حيث شارك كأساسي منذ بداية اللقاء وخرج بالدقيقة 74.

أما عمر مرموش جناح المنتخب الوطني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني الجديد، سجل هدف في أول ظهور له مع الفريق أمام لوكوموتيف لايبزيج بكأس ألمانيا.

مرموش جلس على مقاعد بدلاء فريقه في بداية اللقاء وشارك بالدقيقة 65 من زمن المواجهة وسجل هدف فريقه الثالث والأول له مع الفريق بعدها بدقيقة في اللقاء الذي انتهى بسبعة أهداف نظيفة.

أحمد مصطفى محترفنا في صفوف الأخدود السعودي الوافد الجديد لدوري روشن، شارك أمس أمام الشباب في 74 دقيقة كأساسي ونجح فريقه في فرض التعادل على الشباب بهدف لكل فريق.

وانتقل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي لصفوف الخليج السعودي، لمدة موسمين خلال الميركاتو الحالي بعدما أعلن الناديين مساء أمس.

محترفينا المصريين الدوريات الأوروبية صلاح مصطفى محمد تريزيجيه مرموش

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