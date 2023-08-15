الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن معرض السويس للكتاب بدورته الأولى

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق معرض الكتاب بمحافظة السويس لأول مرة، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2023؛ وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتنظيم معارض للكتاب فى جميع محافظات مصر في الفترة المقبلة.

ويأتي معرض السويس للكتاب، في إطار خطة وزارة الثقافة، وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، بتحقيق فعلي للعدالة الثقافية في أقاليم مصر، وحرصها الشديد على إقامة معارض الكتب في المحافظات المصيفية خلال فصل الصيف بشكل خاص، وباقي محافظات الجمهورية بشكل عام.

قبل انطلاقه.. يستعرض "الدستور" كل ما تريد معرفته عن معرض السويس للكتاب بدورته الأولى:

- ستكون القيمة الإيجارية للبرجولة 15 ألفا و600 جنيه بمساحة 25 مترا، ويمكن لعدد 2 دور نشر للاشتراك بتلك المساحة.

- يشارك فى الدورة الأولى بمعرض السويس ما يقرب من 30 ناشرًا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر كالهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وغيرها.

- تشارك أيضا مبادرة "الثقافة والفن للجميع" التى تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.

- تشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوانًا من إصداراتها المختلفة فى كافة السلاسل التى تصدر عن الهيئة. 

ومن ناحية أخرى؛ يواصل معرض رأس البر الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الجمهور، مساء يوم 16 من أغسطس الجاري، وتقديم الفعاليات والأنشطة المختلفة لرواده من الأطفال.

وكانت قد شهدت الأيام الماضية من المعرض، توافد أعداد كبيرة من المصيفين، وأهالي دمياط على المعرض، وقدمت الهيئة مجموعة من الفعاليات المختلفة للأطفال في المعرض من بينها ورشة رسم وتلوين، وورشة إعادة تدوير، وورشة اشغال فنية بالورق، وورشة مسابقات ثقافية، وورشة السلم والثعبان وغيرها من الفعاليات المختلفة.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق الهيئة العامة لقصور الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الثقافة والفن للجميع الدكتورة نيفين الكيلاني المركز القومي للترجمة محافظة السويس معرض الكتاب

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