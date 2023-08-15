الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإنتاج الحربى" تشارك بأحدث صناعات الرى فى معرض "أجرى بيزنس"

معرض أجري بيزنس
معرض أجري بيزنس

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي والمستشار الإعلامي للوزير محمد عيد بكر بأن قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي سوف يشارك بمنتجات شركتي حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وحلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) في معرض "أجرى بيزنس" المقرر إقامته خلال الفترة من19:17 /8 /2023 بأرض المعارض الدولية بصلاح سالم.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

وأوضح بكر أن معرض "أجري بيزنس" أول معرض مصري يهتم بالزراعة والري والطاقة الشمسية؛ لافتاً إلى أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك خلال هذا المعرض بأحدث منتجاتها من أجهزة الري التقليدية وجهاز الري المحوري، وأن هذا المعرض يعد أول ملتقى للمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة سواء المستوردين  أو الموزعين أو المزارعين والمهندسين الزراعيين والخبراء، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاشتراك في المعارض المختلفة، حيث تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية مستغلة فائض الطاقات الإنتاجية لديها بجودة عالية وبأسعار منافسة للمساهمة في تحسين الاقتصاد القومي.

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