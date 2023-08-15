ترامب: محاولات الديمقراطيين لإبعادى عن الانتخابات الرئاسية ستفشل

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن أن محاولات الديمقراطيين لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية سيكون نهايتها الفشل، جاء ذلك خلال نبأ عاج حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية

والجدير ذكره، أن أنصار الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يحاولون إسقاط النظام الحالي بكل الطرق، لذا يحاول ترامب العودة للسلطة مرة أخرى من خلال كسب ثقة الشعب مرة أخرى كي يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.