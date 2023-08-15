الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ترامب: محاولات الديمقراطيين لإبعادى عن الانتخابات الرئاسية ستفشل

ترامب
ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن أن محاولات الديمقراطيين لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية سيكون نهايتها الفشل، جاء ذلك خلال نبأ عاج حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

والجدير ذكره، أن أنصار الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يحاولون إسقاط النظام الحالي بكل الطرق، لذا يحاول ترامب العودة للسلطة مرة أخرى من خلال كسب ثقة الشعب مرة أخرى كي يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ترامب الانتخابات الرئاسية “القاهرة الإخبارية” دوناد ترامب أعداء دونالد ترامب

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