الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد مستمرة فى التحسن بالأحوال الجوية على أغلب محافظات.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر “ القناة الأولي”، إلي أن الاجواء صيفية معتدلة فترات النهار والليل، موضحة مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلى جانب إمتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تصل إلى 33 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تصل إلى 35 درجة، وبالتالي الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ونشعر بها أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة تماما معظم أنخاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية. 

حالة الطقس الطقس الأحوال الجوية الأرصاد

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