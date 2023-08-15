التحريات في مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تأدية عمله بالهرم

دلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في حادث مصرع عامل صعقا بالكهرباء في الهرم أن الضحية أثناء عمله داخل مزرعة ماشية أصيب بصعق كهرباء خلال عمله بجهاز موصل بالتيار الكهربائي مما أسفر عن مصرعه في الحال مع عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

و من جانبه استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص دتخل مزرعة ماشية في الهرم.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وكشفت التحريات أن الضحية خلال عمله في المزرعة، أصيب بصعق كهربائي، مما أسفر عن مصرعه في الحال.، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة للتحقي نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.