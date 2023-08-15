الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل وإصابة 62 شخص إثر انفجار بمحطة وقود فى داغستان الروسية

انفجار محطة وقود
انفجار محطة وقود في داغستان الروسية

أعلنت وزارة الصحة بجمهورية داغستان جنوب روسيا، أن الانفجار الذي وقع في محطة التزود بالوقود بالعاصمة مساء الإثنين، أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

 

وأوضحت السلطات أنه: "بحسب البيانات الأولية لهذه الساعة، قتل 12 شخصا بينهم طفلان وأصيب 50 آخرون في انفجار بمحطة وقود في محج قلعة"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

 

تحذير من انفجار ثاني

 

وأشارت الوكالة الروسية، إلى مشاركة أكثر من 70 شخصًا و 20 قطعة من المعدات في السيطرة على الحريق الذي امتد من محطة الوقود إلى المنازل المجاورة، وتعمل الشرطة على إبعاد المدنيين عن مكان الانفجار، بسبب مخاطر حدوث انفجار ثاني، وفق إدارة محج قلعة.

 

وذكرت وزارة حالات الطوارئ في روسيا أن مساحة الحريق بلغت بعد الانفجار 500 متر مربع.

 

وقبل قليل، أعلن مكتب المدعي العام في داغستان، عبر تطبيق تليجرام: "نظم مكتب المدعي العام للجمهورية عملية تفتيش فيما يتعلق بحريق في محطة وقود في مدينة محج قلعة.. ذهب رؤساء مكتب المدعي العام إلى مكان الحادث لتنسيق إجراءات وكالات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ”.

 

وأضاف: "سيتم إجراء تقييم للامتثال لمتطلبات التشريعات المتعلقة بالحرائق والسلامة الصناعية في المحطة"

جمهورية داغستان روسيا انفجار محطة تزود وقود قتلى وجرحى محج قلعة

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