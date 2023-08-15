تحطم مقاتلة روسية أثناء مهمة تدريبية فى إقليم كراسنودار ومصرع أحد أفراد طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، تحطم طائرة تدريب مقاتلة من طراز "إل-39"، ومصرع أحد أفراد طاقمها أثناء مهمة تدريبية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إنه في 14 أغسطس 2023، في إقليم كراسنودار، أثناء رحلة تدريب مخططة، تحطمت طائرة تدريب من طراز "إل-39" تابعة لفوج الطيران أثناء هبوطها".

وأضاف البيان أن "الطائرة تحطمت داخل المطار ولم تسبب أضرارا على الأرض"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

وتابع: "وفقا للمعلومات الأولية من الموقع، توفي أحد أفراد الطاقم، ويجري التحقق من سبب تحطم الطائرة".

مقاتلة للتدريب القتالي

ومقاتلة إل-39 "ألباتروس" هى طائرة للتدريب القتالي تم تطويرها في الستينيات في تشيكوسلوفاكيا في مصنع "Aero Vodochody" في قرية فودخود قرب براغ - الآن جمهوية التشيك.

والطائرة مصممة لتدريب الطيارين، وبعض النسخ يمكن استخدامها كطائرة هجومية خفيفة ومقاتلة.