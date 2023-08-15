محافظ الوادى الجديد يتفقّد الممشى بقرية "بغداد" ويلتقى المواطنين "بالقصر"

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الممشى الجاري إنشاؤه بمدخل الكتلة السكنية لقرية بغداد بمركز باريس، يرافقه السيد عبدالناصر صالح رئيس المركز.

ووجّه بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، وزراعة الأحواض والمداخل بالأشجار المثمرة مُراعاةً للمظهر الحضاري، في ضوء مشاركة القرية في جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما تفقّد مبنى الوحدة المحلية، مُوجهًا بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمركز والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنقل تبعية محطة المياه بالقرية إلى الشركة.

من ناحيةٍ أخرى التقى المحافظ المواطنين عقب آداء صلاة المغرب بقرية القصر بباريس، مُوجهًا بدراسة تنفيذ مبادرة "تربية دواجن" لأهالي القرى، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري والمركز، على أن تكون المبادرة بقرض حسن ويتم سداد القرض دون فوائد. وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لأهالي القرى وتحسين المستوى المعيشي لهم.

تفقد محافظ الوادي الجديد لقررة بغداد

كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وجاءت أهم التوجيهات التي أكد عليها المحافظ ما يلي:

_ وضع خطة زمنية للانتهاء من المدارس الجاري تطويرها أو صيانتها و وضع مقترح مناسب لاستيعاب طلاب هذه المدارس من خلال فترات مسائية أو فصول مؤقتة.

_ تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

_ استحداث وحدة للحجز الإداري بكل مركز؛ لتحصيل مستحقات الدولة وتنفيذ قرارات الحجز على المتقاعسين عن السداد.

_ توفير أجهزة GPS حديثة بالمراكز لحوكمة منظومة الأراضي و حصر الأراضي المستغلة ومتابعة الموقف التنفيذي للأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية.

_ وضع خطة صيانة وإصلاح للمعدات الثقيلة بالحملات الميكانيكية بالمراكز.

_ تشديد الرقابة على منافذ تحصيل الرسوم على الحاصلات الزراعية.

_ حصر نتائج مبادرة "اتّقوا النار ولو بشقِّ تمرة" لجمع زكاة التمور خلال العام الماضي، وتحديد أوجه الصرف بكل مركز.