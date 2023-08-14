بدء حفل ختام الدورة ١٦ للمهرجان القومي للمسرح المصري بعزف السلام الجمهوري (فيديو)

بدأت قبل قليل فعاليات حفل ختام الدورة الـ ١٦ من المهرجان القومي للمسرح المصري بعزف السلام الجمهوري.

ونقلت قناة الحياة، فعاليات حفل الختام، على الهواء مباشرة، وحضر عدد كبير من الفنانين، حفل ختام مهرجان القومي للمسرح، الذي شارك به عدد كبير من الأعمال المسرحية، وحملت الدورة الـ16 هذا العام اسم عادل إمام، وانطلقت يوم 29 يوليو الماضي، واستمر حتى 14 أغسطس الجاري، وتم تكريم عدد كبير من النجوم منهم الفنان الكبير صلاح عبدالله، النجم خالد الصاوي، الفنان رياض الخولي، الفنان محمد محمود، الفنان محمد أبو داود، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سامي عبد الحليم، والفنان رشدي الشامي.