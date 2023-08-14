الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير فلسطين بالقاهرة يكشف أبرز ما جاء في القمة "المصرية ـ الأردنية"

دياب اللوح سفير فلسطين
دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة

أوضح دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة أبرز ما جاء في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، موجهاً الشكر للرئيس السيسي ومصر لاستضافة هذه القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، وهى قمة تعقد بشكل دوري. 

وأضاف سفير فلسطين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هذه القمة الثلاثية صدر عنها بيان جامع شامل لكافة النقاط والقضايا المتعلقة بالتطورات في فلسطين، وذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن أهم ما في الأمر هو تأكيد الشراكة الكاملة بين مصر والأردن وفلسطين، ليس فقط تجاه القضية الفلسطينية، إنما أيضًا تجاه الأشقاء في الأردن وتجاه الأشقاء في مصر: "نحن كما قال الرئيس إننا في خندقِ واحد، حيث أننا أمام تحديات واحدة وأمام مصير واحد ومشترك". 

أوضح أنه جاء في هذه القمة رسالة مهمة جدًا، وهو تأكيد وتأييد مصر والأردن لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وهذه الرسالة ردًا من مصر الشقيقة الكبرى، ومن الأردن الشقيق على تصريحات نتنياهو التي قال فيها أن الشعب الفلسطيني، لن يتمتع بحقه في تقرير مصيره وأن نتنياهو لن يسمح للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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