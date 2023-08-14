"محدش يمسكني".. خلع ملابسه في الشارع وضرب مواطن بـ"شومة"

مشاجرة في أحد الشوارع بمدينة نصر، حينما قام سائق من النزول فجأة من التوكتوك الخاص به، وخلع ملابسه فجأة قائلا في وسط الشارع "محدش يمسكني" لضرب المواطن بشومة كانت بحوزته لكن الأهالي أنقذوه من يده.

سائق توكتوك في منطقة مدينة نصر ثالث خرج من منزله للعمل كعادته، وأثناء سيره في الشوارع استقل معه أحد المواطنين التوكتوك معه طالبا لتوصيله إلى أحد الأماكن.

السائق أدار التوكتوك وبدأ يتحرك حتى وصل إلى المكان الذي طلب منه الزبون توصيله إليه، ثم نزل هذا الشخص، وأخرج حافظة نقوده ليقوم بمحاسبته على ثمن "التوصيلة" لكن فجأة تعالت الأصوات.

سائق التوكتوك اعترض على قيمة التوصيلة التي يعطيها إليها المواطن، وحدث بينهم خلاف وتعالت أصواتهم، بينما الزبون رفض زيادة ثمن الأجرة مقدما له عدد من التبريرات وأنه يأخذ أكثر من حقه.

فجأة حدث بينهم تشابك وخرج السائق من التوكتوك وخلع ملابسه العلوية وأمسك بالراجل في الشارع وانتزع شومة من داخل التوك توك، محاولا ضرب الرجل في الشارع لكن المواطنين تدخلوا وأنقذوا الرجل من يده.

بعض المواطنين الذين شاهدوا تلك المعركة قاموا بتصويرها بهواتفهم المحمولة، وقاموا بنشر فيديو لما حدث بين سائق التوكتوك والمواطن على الفيس بوك.

عقب نشر الفيديو تم تداوله بشدة بين رواد التواصل الاجتماعي، ورصدت أجهزة الأمن هذا الفيديو وتم تحديد مكان الواقعة والذي تبين أنه في مدينة نصر ثالث.

تم تشكيل فريق بحث للتوصل إلى هوية سائق التوكتوك، ونجح رجال المباحث في ضبطه عقب تقنين الإجراءات، واقتياده على الفور إلى القسم.

المتهم أقر بارتكابه الواقعة، وتعديه على المواطن بسبب الخلاف على قيمة الأجرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.