الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أزهرى يحذر من هذه الأمور على مواقع التواصل: تعرضك للحسد (فيديو)

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان من حقه ينشر على مواقع التواصل عن عمله أو أخباره، ما دام ما ينشره ينفع ولا يضر، لكنه عليه أن يدرك إن بعض الناس محرومة من النعم التى أعطاها الله له. 

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس" الاثنين: "لازم تأخد في بالك إن ما تنشره ممكن يأثر فى أحد يكون محروم من نعمتك، أو يكون عنده أحزان ومشاكل، خلى بالك إن لما تنشر نعم ربنا انشر بقدر ما يحتاج إليه".

واستكمل: "لو شغلك أو عملك يتطلب إنك تنشر بعض الصور أو الأمور التى تظهر ما أنعم الله به عليك، عليك ألا تستفز من يتمنون زوال هذه النعم عنك، وبالتالى تعرض نفسك للحسد والحقد".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=Gzf1W7Tl9dI

الدكتور أبو اليزيد سلامة العالم الأزهري

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