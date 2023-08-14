الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الثقافة" و"مصر الخير" تبحثان آلية إثراء الأنشطة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى د.محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، الاثنين، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في اجتماع بمقر المؤسسة، بحضور المخرج أحمد السيد المشرف على مبادرة أهل مصر بوزارة الثقافة، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية والدكتورة أمل جمال استشاري قطاع مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية داخل المحافظات الحدودية والتي تبدأ بشمال وجنوب سيناء.

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استهدف الاجتماع وضع الخطوط العريضة للأنشطة التي سوف تنفذ في المبادرة خلال الفتره المقبلة بشمال وجنوب سيناء بداية من 20 أغسطس الحالي بشرم الشيخ بواقع أسابيع ثقافيه وفنية للنشء والشباب والمرأة والتى تستمر على مدار 10 أيام لكل منهم، ومواكبة مع احتفال مصر بمرور خمسين سنة على نصر أكتوبر المجيد.

وتشارك وزارة الثقافة، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في مشروع مسرح المواجهة والتجوال على مستوى 27 محافظة بداية من شهر أكتوبر القادم بمشاركة طلاب المدارس المجتمعية لمصر الخير والنشء والشباب وأهالي قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمصر الخير والجمعيات الاستراتيجية التابعة لها.

مؤسسة مصر الخير نيفين الكيلاني وزير الثقافة محمد رفاعي الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة

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