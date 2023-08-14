الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف يؤثر تغير المناخ على حرائق الغابات في الولايات المتحدة؟

حرائق الغابات
حرائق الغابات

تحولت ولاية هاواي إلى مدينة يضربها الطقس الجاف وبالتالي أصبحت أكثر عرضة للحرائق في غضون أسابيع قليلة حيث يعتبر الخبراء إن تغير المناخ يزيد من احتمالية حدوث موجات الجفاف السريعة هذه، إضافة إلى أحداث الطقس المتطرفة الأخرى مثل ما يحدث في جزيرة ماوي حيث قُتل العشرات ودُمرت بلدة تاريخية.

قالت كيلسي كوبس جيربيتز، باحثة ما بعد الدكتوراه في كلية الغابات بجامعة كولومبيا البريطانية: "إن تغير المناخ يؤدي إلى هذه المجموعات غير المتوقعة التي نراها الآن والتي تغذي طقس النار الشديد".

أضافت: "ما تكشفه.. كوارث حرائق الغابات الكارثية هو أنه لا يوجد مكان محصن ضد هذه القضية"، بحسب cbs نيوز.

وأفادت التقارير بأن حالات الجفاف السريعة شديدة السخونة تجعل الهواء يمتص الرطوبة حرفياً من الأرض والنباتات في حلقة مفرغة من السخونة والجفاف التي تؤدي غالبًا إلى حرائق الغابات، حسبما قال عالمان لوكالة أسوشييتد برس إن وضع هاواي هو حالة كتابية.

وأكدت أنه حتى 23 مايو لم يكن ماوي او هاواي في حالة الجفاف الاستثنائية التي نشهدها، بحلول الأسبوع التالي كان أكثر من نصفهم جافًا بشكل غير طبيعي بحلول 13 يونيو، كان ثلثهم إما جافًا بشكل غير طبيعي أو في جفاف معتدل وهذا الأسبوع نحو 83٪ منهم إما جاف بشكل غير طبيعي أو في حالة جفاف معتدلة أو شديدة ، وفقًا لمرصد الجفاف الأمريكي.

قال جيسون أوتكين، عالم الغلاف الجوي بجامعة ويسكونسن، ماديسون ، إن ماوي شهدت زيادة في شدة الجفاف بفئتين في ثلاثة أسابيع فقط من مايو إلى يونيو ، مع هذا التكثيف السريع الذي يتناسب مع تعريف الجفاف السريع.

وشارك أوتكين في تأليف دراسة في أبريل، أظهرت أن الجفاف السريع أصبح أكثر شيوعًا مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب تغير المناخ. وقال إن الجفاف السريع في 2016 كان مرتبطا بحرائق الغابات غير العادية في جاتلينبرج بولاية تينيسي.

قال فينكات لاكشمي عالم الهيدرولوجيا بجامعة فيرجينيا إنه حتى في الأسبوع الماضي كان هناك "تسارع سريع" لهذا الجفاف تحدث موجات الجفاف المفاجئة عندما يتوقف المطر ويصبح الجو حارًا لدرجة أن الغلاف الجوي يمتص الرطوبة من الأرض والنباتات، ما يزيد من احتمالية اشتعال النيران فيها.

ولاية هاواي الطقس الجاف المناخ موجات الجفاف السريعة مأوى جيسون أوتكين

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن أزمة الشحات والشيبى

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟