كيف يؤثر تغير المناخ على حرائق الغابات في الولايات المتحدة؟

تحولت ولاية هاواي إلى مدينة يضربها الطقس الجاف وبالتالي أصبحت أكثر عرضة للحرائق في غضون أسابيع قليلة حيث يعتبر الخبراء إن تغير المناخ يزيد من احتمالية حدوث موجات الجفاف السريعة هذه، إضافة إلى أحداث الطقس المتطرفة الأخرى مثل ما يحدث في جزيرة ماوي حيث قُتل العشرات ودُمرت بلدة تاريخية.

قالت كيلسي كوبس جيربيتز، باحثة ما بعد الدكتوراه في كلية الغابات بجامعة كولومبيا البريطانية: "إن تغير المناخ يؤدي إلى هذه المجموعات غير المتوقعة التي نراها الآن والتي تغذي طقس النار الشديد".

أضافت: "ما تكشفه.. كوارث حرائق الغابات الكارثية هو أنه لا يوجد مكان محصن ضد هذه القضية"، بحسب cbs نيوز.

وأفادت التقارير بأن حالات الجفاف السريعة شديدة السخونة تجعل الهواء يمتص الرطوبة حرفياً من الأرض والنباتات في حلقة مفرغة من السخونة والجفاف التي تؤدي غالبًا إلى حرائق الغابات، حسبما قال عالمان لوكالة أسوشييتد برس إن وضع هاواي هو حالة كتابية.

وأكدت أنه حتى 23 مايو لم يكن ماوي او هاواي في حالة الجفاف الاستثنائية التي نشهدها، بحلول الأسبوع التالي كان أكثر من نصفهم جافًا بشكل غير طبيعي بحلول 13 يونيو، كان ثلثهم إما جافًا بشكل غير طبيعي أو في جفاف معتدل وهذا الأسبوع نحو 83٪ منهم إما جاف بشكل غير طبيعي أو في حالة جفاف معتدلة أو شديدة ، وفقًا لمرصد الجفاف الأمريكي.

قال جيسون أوتكين، عالم الغلاف الجوي بجامعة ويسكونسن، ماديسون ، إن ماوي شهدت زيادة في شدة الجفاف بفئتين في ثلاثة أسابيع فقط من مايو إلى يونيو ، مع هذا التكثيف السريع الذي يتناسب مع تعريف الجفاف السريع.

وشارك أوتكين في تأليف دراسة في أبريل، أظهرت أن الجفاف السريع أصبح أكثر شيوعًا مع ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب تغير المناخ. وقال إن الجفاف السريع في 2016 كان مرتبطا بحرائق الغابات غير العادية في جاتلينبرج بولاية تينيسي.

قال فينكات لاكشمي عالم الهيدرولوجيا بجامعة فيرجينيا إنه حتى في الأسبوع الماضي كان هناك "تسارع سريع" لهذا الجفاف تحدث موجات الجفاف المفاجئة عندما يتوقف المطر ويصبح الجو حارًا لدرجة أن الغلاف الجوي يمتص الرطوبة من الأرض والنباتات، ما يزيد من احتمالية اشتعال النيران فيها.