في ذكراه.. تعرف على الطوباوي مايكل ماكجفني الكاهن مؤسس جمعية فرسان كولومبوس

يحيي الأقباط الكاثوليك اليوم، ذكرى رحيل الطوباوي مايكل ماكجفني الكاهن مؤسس جمعية فرسان كولومبوس.

وبهذه المناسبة قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية أطلقها على إثر الاحتفالات أنه ولد مايكل جوزيف ماكجيفني في 12 أغسطس 1852 في واتربري، كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الطفل الأول لباتريك وماري (لينش) ماكجيفني. جاء والديه إلى الولايات المتحدة في موجة الهجرة الأيرلندية العظيمة في القرن التاسع عشر.

كان باتريك يعمل في مصنع متخصص في صناعة الملاعق النحاسية. أنجبت ماري 13 طفلاً ، توفي ستة منهم صغارًا . لم تكن الحياة سهلة ، خاصة بالنسبة للعائلات المهاجرة الكاثوليكية التي غالبًا ما واجهت التحيز والاستبعاد الاجتماعي والحرمان المالي والاجتماعي. وهكذا عانى الشاب مايكل من الحزن المبكر والتعصب الأعمى للكاثوليكية والفقر. لكن إيمانه دعمه. في المنزل والكنيسة ، تعلم واعتنق الحب والإيمان والصلابة والصلاة ووضع محبة الله فوق أي مكافآت أرضية.

درس مايكل في مدرسة الرعية في كنيسة القديس بطرس ، وتم قبوله مباشرة في الفصل الثالث ، بفضل الدرجة الاستثنائية التي حصل عليها في امتحان القبول، ترك المدرسة في سن الثالثة عشرة لمساعدة والده . في غضون ذلك ، أعلن أنه يريد أن يصبح كاهنًا ، على غرار كاهن رعيته ، الأب توماس هندريكن. لم يكن والده ، على الرغم من كونه كاثوليكيًا متدينًا ، متأكدًا تمامًا من أن هذه هي الطريقة الصحيحة لبكره ، لذلك رد عليه بالرفض. عندما كان في السادسة عشرة من عمره ، أعطه مباركته أخيرًا. لذلك غادر مايكل في سبتمبر 1868 ، برفقة الأب هندريكن ، إلى مدرسة سان هاسينث في كندا،في 6 يونيو 1873 ، توفي والده باتريك. عاد إلى المنزل. بشدة تمسكه بالدعوة الكهنوتية غادر مرة أخرى إلى كندا ، لكنه احتاج إلى الدعم لإكمال دراسته.

وصلت الأخبار إلى أسقفه ، المونسنيور فرانسيس ماكفارلاند ، الذي منحه منحة دراسية كاملة ، وهو أمر غير مسبوق في تلك الأوقات. بفضل صداقته مع أسقف بالتيمور ، قام بقبوله في مدرسة سانتا ماريا بالتيمور ، التي كان معلميها كهنة جمعية سان سولبيس ، لقد كان طالبًا ملتزمًا جدًا بالدراسة ، خاصةً في اللغات الكلاسيكية. كان بطبيعته يبدو خجولًا ، رغم أنه كان لا يزال يحاول تكوين صداقات. استمرت إقامته حتى صيف عام 1870: بعد استراحة لمدة عام ، استأنف دراسته في مدرسة سيدة الملائكة في شلالات نياجرا في ولاية نيويورك. كان يتكلم اللغتين اللاتينية واليونانية بطلاقة ، لكنه اكتشف أيضًا شغفًا جديدًا: لعبة البيسبول ، التي أصبحت شائعة بشكل متزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في 22 ديسمبر 1877 ، في كاتدرائية الصعود بالتيمور ، نال العديد من الإكليريكيين الدرجة الشماسية . لكن مايكل رُسِمَ كاهنًا. في 25 ديسمبر 1877م يوم عيد الميلاد في كاتدرائية صعود بالتيمور ، احتفل بالقداس الأول في رعية الحبل بلا دنس في واتربري ، والذي احتفل به الأصدقاء والعائلة.. كان أول تعيين له ، في أوائل عام 1878 ، هو مساعد القس في كنيسة سانت ماري في نيو هافن الواقعة في حي سكني ، شارع هيلهاوس. وحدث حريق في مبني الكنيسة الخشبي ، فتم بناء مبني أخر من الحجر.

أثار بناء الكنيسة الجديدة احتجاجات حية ووصلت حتى صحيفة نيويورك تايمز التي تناولتها في مقال بعنوان "كيف يمكن أن تلطخ كنيسة رومانية شارع أرستقراطي". بالإضافة إلى ذلك ، كانت الرعية مثقلة بالديون.

انضم الأب ماكجيفني إلى كاهن الرعية ، الأب باتريك مورفي ، في معالجة بعض المشاكل وغيرها ، مثل تعاطي الكحول المتزايد ، حتى بين الشباب. لهذا الغرض ، أنشأ جمعية للإمتناع التام ، سميت على اسم القديس يوسف ، والتي سمحت أيضًا بأوقات فراغ معتدلة ، على سبيل المثال من خلال المسرح ؛ كما جاء ليشمل النساء في فرقة المسرح.

قام بتدريس التعليم المسيحي واستمع إلى مشاكل عائلات العمال الأيرلنديين الذين يترددون على الرعية. قام برسالته خاصة بين المهاجرين الأيرلنديين وخاصة بين الشباب ، حيث نظم ، من بين أمور أخرى ، جمعية لمكافحة الإدمان على الكحول. لذلك بدأ يتساءل عما إذا كانت هناك طريقة لتقوية الإيمان وتلبية احتياجات العائلات المحتاجة. بالطبع ، كان ينبغي أن تكون منظمة مستقلة غير خاضعة للسيطرة.

بعد ظهر يوم الأحد 2 أكتوبر 1881 ، دعا لعقد اجتماع تمهيدي مفتوح للرجال من جميع رعايا المدينة في قبو رعية سانتا ماريا. من هذا التعيين نشأت لجنة من اثني عشر عضوًا ، مع جيمس تي مولن رئيسًا والأب ماكجيفني سكرتيرًا. إن التزامه كسكرتير لم يصرف انتباه الأب ماكجيفني عن الخدمة العادية ، خاصة عن الوعظ.

في 2 فبراير 1882 ، اجتمعت اللجنة مرة أخرى لاختيار الاسم الجديد. اقترح الأب ماكجيفني "أبناء كولومبوس" بهدف تقوية الإيمان وتقديم المساعدة المالية للعائلات الكاثوليكية. تهدف هذه المذهب إلى إبراز التراث الكاثوليكي ،وتقوية قضية الحريات المدنية للكاثوليك الأمريكيين ، الذين غالبًا ما يكونون ضحايا التحيز. وفى عام 1884م تم تعيينه كاهنًا لرعية القديس توما في توماستون ، بالقرب من مسقط رأسه. لقد واجه نفس المشاكل التي واجهها في نيو هافن: حالة الديون الخطيرة ، وتهميش الكاثوليك ، وصعوبات الطبقة العاملة. وتُعتبر فرسان كولومبوس اليوم من أبرز المنظمات الكاثوليكيّة في العالم إذ تضم مليونَي منتسب في أمريكا الشماليّة واللاتينيّة والكاريبي وآسيا وأوروبا.

الأب مايكل ماكجيفني شخصية محورية في نمو الكاثوليكية في أمريكا ، ولا يزال نموذجًا حتى اليوم. لا يزال مثاله في الأعمال الخيرية والتبشير ويوجد فرسان كولومبوس في جميع أنحاء العالم. ان المنظمة بقيّت وفيّة لـ”رؤية المؤسس الذي تمسك بمبادئ المحبة والأخوة المسيحيّة لمساعدة الأكثر حاجةً". ساعد الأب مايكل جماعات المهاجرين، وفي حقبة مناهضة للكاثوليكيّة، عمل دون كلل ليبقى من حوله متمسكاً بالإيمان ووجد حلول عمليّة لعدد كبير من المشاكل الروحيّة والإجتماعية .

وعُرف بين أترابه لتعبده وايمانه وصفات “السامري الصالح” وفُتحت دعوى تقديسه في العام ١٩٩٧. أعلنه البابا بندكتس السادس عشر مكرماً في العام 2008م . طوبي في 31 أكتوبر 2020م على يد البابا فرنسيس ، كان حفل التطويب في كاتدرائية القديس يوسف في هارتفورد ، كونيتيكت . وقال قداسة البابا عنه :" أن مايكل شخصية رئيسية في "النمو المثير للإعجاب" للكنيسة في الولايات المتحدة ، قائلاً: "نحن بحاجة ولكن نفكر في الإنجاز الرائع لذلك الكاهن الأمريكي المثالي ، الموقر مايكل ماكجيفني ، الذي رؤيته و أدت الحماسة إلى تأسيس فرسان كولومبوس ". من خلال العبقرية الروحية للأب ماكجيفني ، أصبح فرسان كولومبوس وسيلة للرجال الكاثوليك لتحويل الأصدقاء إلى إخوة - إخوة يهتمون ببعضهم البعض.

مثلما طلب المحتاجون مساعدة الأب ماكجيفني في الحياة ، مدركين أنه شخصية "سامري صالح" ، يواصل أكثر من مليوني فرد من فرسان كولومبوس وعائلاتهم ، والعديد من الآخرين حول العالم ، البحث عن الأب ماكجيفني كمساعد سماوي في أوقات الحاجة اليوم". أن "حماسة الطوباوي مايكل ماكجيفني لإعلان الإنجيل واهتمامه السخي باحتياجات إخوته وأخواته جعله شاهدًا بارزًا. التضامن المسيحي والمساعدة الأخوية

بسبب ضعف صحته ، توفي في 14 أغسطس 1890م عن عمر يناهز 38 عام بعد إصابته بفيروس انتشر بين السكان في توماستون (كونيتيكت ، الولايات المتحدة الأمريكية). سنة يتم تكريم رفاته في كنيسة القديسة ماري في نيو هافن .تم الاحتفال بالقداس الذي أقيم بطقوس تطويب الأب مايكل ماكجيفني في 31 أكتوبر 2020م في كاتدرائية القديس يوسف في هارتفورد. وترأسها الكاردينال جوزيف وليم توبين ، رئيس أساقفة نيويورك ، ممثلاً عن الأب الأقدس البابا فرنسيس .