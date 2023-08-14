الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: قمة العلمين الثلاثية تهدف لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والرئيس محمود عباس ابو مازن رئيس فلسطين، جاءت في وقت مهم خاصة بعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المقدسات والشعب الفلسطيني.

وأكد عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القمة تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه القمة بمثابة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

وتابع أن هذه القمة ستعمل على تنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ،على أن مصر دائما داعم للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضع هذه القمة القضية الفلسطينية على أولويات العالم العربي ومن ثم على العالم أن يضعها ضمن أولوياته لأنها أساس السلام والاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما في العالم أجمع.

وأكد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة أن يستغل العالم وخصوصا الإدارة الأمريكية رسائل القمة الثلاثية بالقاهرة والتحرك السريع نحو وقف هذه الانتهاكات الاستفزازية من قبل قوات الاحتلال.

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