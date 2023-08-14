نيمار دا سيلفا إلى الهلال السعودى

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق "فابريزيو رومانو" انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الهلال السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع "x"، أنه "بعد العرض الضخم الذي قُدم قبل يومين، فإنه تم الموافقة على كافة الشروط والأوراق الخاصة بالصفقة من جميع الأطراف المشاركة في العملية".

وأوضح "فابريزيو" أن نيمار سيسافر إلى السعودية خلال هذا الأسبوع ليوقّع على عقد يربطه بالهلال لمدة موسمين، على أن يرتدي القميص رقم 10 مع الفريق.

وسيتسلم باريس سان جيرمان مبلغًا أقل من 100 مليون يورو بقليل، على أن تُستكمل الفحوصات الطبية اليوم، بعد موافقة نيمار على الانتقال.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهلال أتم تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان.

ويخضع نيمار في الوقت الحالي للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال للفريق.