الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لبائع خردة يروج الهيروين فى الإسكندرية

مجمع محاكم الإسكندرية
مجمع محاكم الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة بائع خردة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدرة مائتا ألف جنيه ،عما أسند إليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله خطاب، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبدالسلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 6770 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم " ا.ع.ا"، بائع خردة، ممسكًا في يده سلاحًا أبيض سكينًا، فأسرعت القوة بضبطه، وانتزاع السلاح الأبيض، وبتفتيشه عثر بحوزته على "حافظة بلاستيكية بداخلها 2 قطعة حشيش، و7 لفافات لمخدر الهيروين".
وبتفتيش شخصه، عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتقطيع تجارته غير المشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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